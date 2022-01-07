السعودية.. تسجيل حالتي وفاة و3575 إصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة قولها إن حصيلة الجائحة ارتفعت إلى 8890 متوفيا و572225 مصابا.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 544978 بعد تسجيل 817 حالة شفاء جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت سابقا تقليص الفترة الزمنية لأخذ الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قبل أيام، إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، اعتباراً من الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول.