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مستشار النمسا يعلن إصابته بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

مستشار النمسا كارل نيهامر

أعلن مستشار النمسا كارل نيهامر، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس المستجد، بعد يوم من قرار الحكومة عدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل لمواجهة موجة متصاعدة من الإصابات.

وكتب نيهامر في تغريدة: “لقد جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية اليوم… انتقلت إليّ العدوى من خلال أحد أعضاء فريق الأمن الخاص بي. لجأت على الفور إلى الحجر الصحي في المنزل، وفي الوقت الحالي سأدير عملي الرسمي عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف”.

وأضاف: “جميع الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم منذ الأمس تم إخطارهم… أنا محصن بثلاثة جرعات، وبالتالي فإنني محمي بقدر الإمكان من المرض الشديد”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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