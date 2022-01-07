انت الان تتابع خبر دانيال ريولا: الفرنسي زيدان المدرب القادم لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

وقال الصحفي بشبكة "RMC SPORT"، دانيال ريولا، إن زيدان سيكون المدرب القادم للنادي الباريسي بداية من شهر يوليو/ تموز القادم، خلفاً لماوريسيو بوكيتينو الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

ولم يتسلم زيدان مهمة تدريب أي نادٍ بعد استقالته من تدريب ريال مدريد يوم 27 مايو/ أيار من العام الماضي، رغم أن وسائل الإعلام ربطته بالعديد من الأندية على غرار يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة إلى منتخب فرنسا.

وطرحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تساؤلاً بشأن مستقبل النجم كيليان مبابي في ظل الشائعات المتزايدة بخصوص تولي زيدان المقاليد الفنية للنادي الباريسي الموسم المقبل.

وتساءلت الصحيفة الكتالونية عما إذا كان قدوم زيدان إلى الإدارة الفنية للنادي الباريسي، سيغير رأي مبابي بشأن مسألة رحيله عن سان جيرمان والالتحاق بريال مدريد بعد نهاية عقده في يونيو/حزيران القادم.