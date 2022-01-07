5 أساليب للسطو على الأموال.. كيف تكشف محاولة سرقة حسابك المصرفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

انتشرت مؤخرًا، أنواع جديدة من الاحتيال المتخصص في السطو على حسابات العملاء، رغم استمرار البنوك في تحذير عملائها من مشاركة بياناتهم المصرفية مع أخرين سواء غرباء أو أقارب.

وشددت البنوك علي أن موظفيها لا يتصلون هاتفيا بالعملاء، ولا يرسلون رسائل إلكترونية أو نصية لعملائها بغرض الحصول على معلومات بشأن حساباتهم المصرفية وفي حال تلقى العميل أي أتصال من غرباء مدعين تابعيتهم للبنك عليه إغلاق الخط فورا وتقديم بلاغ للبنك لسرعة التحقيق.

ومع بداية 2022، يقدم الخليج 365 بعض المعلومات التي يحتاجها المحتال للسطو على الحسابات المصرفية لبعض العملاء الذين يتهاونون في الحفاظ علي سرية معلوماتهم المصرفية، ويجب على العملاء عدم الإجابة على هذه الأسئلة.

1-يحاول المحتال إجراء مكالمة هاتفية على رقم أحد العملاء في البنوك للحصول على معلومات بحجة تحديث بياناته وهي (رقم الحساب- والرقم المدون علي الكارت (الرقم التعريفي)، وأخر 3 أرقام خلف الكارت، وتاريح إصدار أو إنتهاء الكارت، والرقم السري).، إذا تلقيت اتصالا بيطلب هذه البيانات فهو محتال ولا تجيب.

2-تلقي العميل رسالة نصية على هاتفه الفوز بجائزة مالية تطالبه بالإفصاح عن بعض المعلومات لتحويل المبلغ المالي فهده خدعة والبنوك لن تطلب أي معلومات من العملاء، وهذه أيضا محاولة احتيال.

3- يتلقى العميل رسالة عبر بريده الإلكتروني تطالبه بتحميل لينك بهدف تحويل جائزة مالية، وهذه أيضا محاولة لسرقة بيانات العميل لاستخدامها في السطو علي حسابه المصرفي، لا يجب أن يضغط العميل على أي لينك.

4-الشراء إلكترونيا من مواقع مجهولة أو تحميل تطبيقات غير مؤمنة تؤدي إلى سرقة حساب العميل.

5-تهاون العميل في عدم إبلاغ البنك التابع له بفقدان بطاقته المصرفية (كارت الخصم المباشر أو الائتمان أو المدفوع مقدما) مما يعرض وقوعه في يد محتال لاستخدام المعلومات المدونة عليها للسرقة من حسابه.