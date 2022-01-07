1.4 مليار جنيه لتطهير الترع.. "ري الشرقية" تستعرض مشروعات الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

استعرض المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، تقريرًا عن إنجازات المديرية وعمليات التطهير التي شملت جميع الترع بمختلف المراكز.

أوضح اللبان، أنه جرى الانتهاء من تطهير جميع الترع بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 25 مليون جنيه لأطوال 2700 كيلو متر لضمان نظافة المجاري المائية وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع.

وأضاف اللبان، أن تطهير شبكة الصرف الصحي المكشوف والمغطى بلغت تكلفتها 30 مليون جنيه، شملت إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بالمحافظة، بما يمثل ثلث الحصة المائية، بالإضافة إلى الإنتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بعدد 120 محطة بنطاق المحافظة.

كما جرى الإنتهاء من إحلال وتجديد 5 كباري على المصارف بتكلفة 7 مليون جنيه، علاوة على إحلال وتجديد 5 كباري سيارات على ترع (المناجاة - الصدقة - تانيس - بدران)، بتكلفة 4 ملايين و700 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كوبري عند مصب ترعة الوادي الشرقي بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه.

قال اللبان إن المديرية حرصت على تأهيل كوبري غيتة وكوبري العباسة على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 8 ملايين جنيه، كما جرى الإنتهاء من تأهيل 15 ترعة بنطاق المحافظة ويجري استكمال أعمال تأهيل 123 ترعة، وبتكلفة مليار و400 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 63%.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أنه تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية، ويجري تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 80 كم، بتكلفة 300 مليون جنيه، وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى حيث بلغت نسبة التنفيذ 41%.

تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 37 ترعة بإجمالي أطوال 139 كم وبتكلفة 577 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية، لافتا إلى أنه يجري تنفيذ إحلال وتجديد 13 كوبري علي الترع والمصارف بمركز الحسينية.