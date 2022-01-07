صور.. محافظ بني سويف يشارك الأيتام فرحة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على مشاركة الأطفال الأيتام فرحة عيد الميلاد، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وقلوبهم، إذ زار اليوم الجمعة دار أيتام صديقات الكتاب المقدس لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد المجيد، مداعبا إياهم، ووزع عليهم العيديات والهدايا.

حرص الأطفال على التعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، من خلال أغاني الترحيب والسعادة، والأغاني الوطنية التي تجسد مدى حبهم وانتمائهم لمصر، وبعض الفقرات الثقافية والترفيهية.

أبدى محافظ بني سويف سعادته الكبيرة بالتواجد بين الأطفال في هذه المناسبة، ومشاركتهم فرحتهم بالعيد، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتقرب للمواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي أوقات الشدة، قائلا "أنا في قمة السعادة في هذه اللحظات التي أجد فيها نظرات الفرحة والاعتزاز من أبناء مصر، وأن بلادهم لا تنساهم في هذه المناسبات السعيدة، خاصة واحنا كمصريين أعيادنا كلها، أعياد للجميع وفرحتنا واحدة، ونسيجنا الوطني واحد، وهدفنا واحد، وطول ما احنا مع بعض محدش من أهل الشر يقدر علينا، ومصر دايما بإذن الله في تقدم ورخاء على ايدي ابناء مصر جميعا"

كما تفقد المحافظ مكونات الدار التي تتكون من طابقين تشمل غرف إقامة للأطفال الأيتام، وحديقة، وقاعة اجتماعات، ومطبخ لتقديم الوجبات لنزلاء الدار من الأطفال الأيتام من البنات والبالغ عددهن 23 فتاة من سن 6 إلى 14 عامًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وإحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومسئولى الدار.