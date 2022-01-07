الكيلو بـ27 جنيهًا.. طرح دجاج بأسعار مخفضة للأهالي في طور سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمزرعة تسمين الدواجن بالمنطقة الصناعية التابعة لمدينة طور سيناء، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لدورة التسمين الجديدة، وطرق الاعتناء بها.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة، عن بدء بيع الدجاج لمواطني مدينة طور سيناء داخل مزرعة الدواجن. بسعر مخفض، وحسب سعر بورصة الدواجن اليومي، لافتًا إلى أن سعر البورصة اليوم هو 27 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتقديم الدواجن للمواطنين بأقل سعر، دعمًا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى خفض تكلفة الذبح والتنظيف من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات فقط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الدورة تضم 8 آلاف دجاجة، وجرى طرحهم للبيع بعد الانتهاء من إجراء الفحوصات البيطرية، والاختبارات اللازمة لضمان تقديم أفضل منتج للمواطنين، مؤكدًا أنه يجري تغذية الدواجن على أجود أنواع الأعلاف لضمان قيمة غذائية عالية.