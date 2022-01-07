بريطانيا تحذّر روسيا من غزو أوكرانيا

الجيش الروسي (أ ف ب).

حذرت بريطانيا اليوم الخميس روسيا من أنها تعكف مع شركائها الغربيين على فرض عقوبات سيكون لها تأثير بالغ على القطاع المالي الروسي إذا قامت بغزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس للبرلمان «المملكة المتحدة تعمل مع شركائنا على (إعداد) هذه العقوبات، بما في ذلك تدابير ذات تأثير بالغ تستهدف القطاع المالي وشخصيات روسية».

وقالت تراس إنها ستزور كييف هذا الشهر.