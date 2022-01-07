بلينكن يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الإفريقي

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب، وسيخلفه ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى تركيا، في الأيام المقبلة.

جاء ذلك في بيان يؤكد تقارير سابقة عن استقالة فيلتمان الذي قال بلينكن إنه سيواصل تقديم خدماته لوزارة الخارجية بصفة استشارية.