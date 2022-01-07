القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش الارهابي في محافظة كركوك.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الارهابية وتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش مالياً ولوجستياً وبعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب)"".

واضاف البيان ان "عملية القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، ومن خلال التحقيق الميداني اعترف على اماكن تواجد للإرهابيين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ودك تلك الاوكار حيث تم العثور على وكر يحتوي على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الارهابي ،وردم الوكر دون حادث يذكر".