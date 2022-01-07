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الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي مطلوب

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة ب اس ف٣ لمش٧٥ بالتنسيق مع اس اللواء وشعبة استخبارات فق١٦ من إلقاء القبض على الارهابي عمار فارس احمد عجم الحديدي اثناء دخوله إلى قاطع المسؤولية والمطلوب وفق المادة ٤ ارهاب".

واضاف البيان الى ان "الارهابي تم تسليمه اصوليا بوصل استلام".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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