انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتواصل صعودها في العام الجديد، بفعل تزايد الاضطرابات في كازاخستان المنتجة للنفط والعضو في تكتل أوبك+، بجانب انقطاع إمدادات من ليبيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 80.46 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر تشرين الثاني.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار أو 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 79.46 دولار. ولامس العقد أعلى مستوى له في الجلسة عند 80.24 دولار.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار أو 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 79.46 دولار. ولامس العقد أعلى مستوى له في الجلسة عند 80.24 دولار.