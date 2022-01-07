بريطانيا تنشر قوات عسكرية لمساعدة مستشفيات لندن المكتظة بإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ 7 دقائق

نشرت السلطات البريطانية قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات في لندن على التعامل مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، وسط إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بمتحور “أوميكرون”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه “من بين 200 من الأفراد العسكريين المعنيين، هناك 40 طبيبا سيساعدون موظفي هيئة الرعاية الصحية NHS، في رعاية المرضى، مبينة أن الـ160 فردا الآخرين، الذين لم يتلقوا أي تدريب طبي، سيقومون بفحص المرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية وإجراء الفحوصات الأساسية”.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من “تجاوز” الموجة الحالية من كوفيد-19 دون مزيد من القيود، لكنه اعترف بأن المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية سيشعرون بالإرهاق، وسط انتشار متحور “أوميكرون”.

هذا وسجلت بريطانيا يوم أمس الخميس، 179756 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأظهرت البيانات أنه يوجد اليوم 17988 مريضا مصابين بكورونا في المستشفيات، ارتفاعا من 15659 في اليوم السابق.