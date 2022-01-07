الأمم المتحدة تدين شن غارة جوية على مخيم للاجئين الإريتريين في إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن “حزنه العميق” بعد مقتل 3 لاجئين إريتريين، من بينهم طفلان، في غارة جوية أصابت مخيم ماي عيني للاجئين في شمال إثيوبيا.

وفي تعليقه على التطورات، قال مفوض شؤون اللاجئين إنه يتعاطف مع أحباء من فُقدوا في هذا الهجوم، مضيفا: “بحسب المعلومات التي تلقيناها، أصيب أربعة لاجئين آخرين. لحسن الحظ، حياتهم ليست في خطر، وتساعدهم المفوضية على الحصول على الرعاية الطبية”.

وشدد على أن اللاجئين ليسوا ولا يجب أن يكونوا هدفا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه “بينما تواصل المفوضية جمع وتأكيد التفاصيل المتعلقة بالأحداث، أكرر دعوة مفوضية اللاجئين إلى جميع أطراف النزاع لاحترام حقوق جميع المدنيين، بمن فيهم اللاجئون”.

كما دعا أطراف النزاع إلى حماية مواقع اللاجئين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية.