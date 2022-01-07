“موديرنا”: العالم قد يحتاج إلى جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقعت شركة “موديرنا”، أن يحتاج الناس إلى جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف القادم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا”، ستيفان بانسل، إنه يتوقع أن يحتاج الناس إلى جرعة معززة ثانية من لقاح كورنا هذا الخريف، مع تراجع فعالية اللقاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتحدث بانسل في مؤتمر للرعاية الصحية، لافتا إلى أن “موديرنا تعمل على جرعة معززة تركز على متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ولكن من غير المرجح أن تكون متاحة في الشهرين المقبلين”.

وأضاف: “ما زلت أعتقد أننا سنحتاج إلى تعزيزات في خريف عام 2022 وما بعده”.

وأظهرت دراسة جديدة في إسرائيل أن جرعة رابعة من اللقاح تعزز الأجسام المضادة بمقدار خمسة أضعاف، وبدأت هذه الدولة بالفعل في إعطاء جرعات للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.