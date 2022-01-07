أمطار وضباب.. طقس الايام الأربعة المقبلة في العراق

وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أنَّ "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ،ولا تغير في درجات الحرارة في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أنَّ "طقس يوم الاحد سيكون غائما جزئيا، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا واحيانا يكون غائما مع ضباب صباحا، ولا تغير في درجات الحرارة في القسم الشمالي من البلاد ".

واشار الى أن "طقس الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ابتداء من الاقسام الغربية في المنطقة الوسطى،فيما سيكون الطقس غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة بعد الظهر وتكون رعدية احيانا في الاقسام الشمالية من البلاد،فيما سيكون الطقس في الاقسام الجنوبية من البلاد غائماً جزئيا ،فيما سترتفع درجات الحرارة في عموم البلاد".