شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 7 يناير 2022 إلى الأربعاء 12 يناير 2022.

حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الجمعة:

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 8 يناير:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا،على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

الأحد 9 يناير:

نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة ، بواقع أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد علي فترات متقطعة.

الاثنين 10 يناير:

نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة ، بواقع أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً علي مناطق جنوب سيناء و مدينتي حلايب وشلاتين علي فترات متقطعة.

الثلاثاء 13 يناير:

نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية علي فترات.

الأربعاء 12 يناير:

نشاط للرياح على كافة أنحاء البلاد.