حدث ليلاً| رسائل السيسي للمصريين في عيد الميلاد.. طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هدم الحي السادس بمدينة نصر.. نائب المحافظ يكشف حقيقة بيع المنطقة لمستثمرين

عقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عدد من أهالي منطقة الحي السادس بمدينة نصر غرب والمقرر إزالتها.

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وزير الخارجية الأمريكي يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الأفريقي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.

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وكالة "شينخوا" تسلط الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق "أعلى إيراد سنوي" بتاريخها

سلطت وكالة أنباء الصين (شينخوا) الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق "أعلى إيراد سنوي" بتاريخها في العام الماضي 2021.

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اجتماع أزمة بشأن أوكرانيا في موسكو بمشاركة ألمانية وفرنسية

عُقِد في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس اجتماع أزمة خاص بأوكرانيا، بمشاركة ألمانيا وفرنسا.

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أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي وتدعو لإجراء محادثات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا لم يمثل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو قواتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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"لإهانة مصري ووصفه بالماعز".. محكمة فرنسية تقضي بحبس 6 عناصر شرطة

حُكم على ستة عناصر شرطة، أمس الأربعاء، في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه في أبريل 2020، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

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طائرة ركاب إيرانية تهبط اضطراريا في الشارع (فيديو)

وثق مقطع فيديو، اضطرار طائرة ركاب مدنية إيرانية، للهبوط في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد نتيجة خلل فني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

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الجمهورية الجديدة وتحية للبابا.. 10 رسائل من السيسي للمصريين في عيد الميلاد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من الرسائل إلى المصريين أثناء مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:

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أول تعليق من واشنطن على إرسال روسيا قوات إلى كازاخستان

وقالت ساكي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس "نحن نراقب عن كثب التقارير التي تفيد بأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أرسلت قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان.. لدينا أسئلة حول طبيعة هذا الطلب، وما إذا كانت دعوة مشروعة أم لا".

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