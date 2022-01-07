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اعرف مواقيت صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وعدد من المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 7/1/2022، الموافق 4 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:19 صباحًا
أذان الظهر 12:00 صباحاً
أذان العصر 2:50 مساءً
أذان المغرب 5:09 مساءً
أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 2:52 مساءً
موعد أذان المغرب 5:11 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
موعد أذان العصر 2:45 مساءً
موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً
موعد أذان العصر 2:53 مساءً
موعد أذان المغرب 5:15 مساءً
موعد أذان العشاء 6:32 مساءً

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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