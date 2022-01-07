كازاخستان ..سقوط 18 من قوات الأمن والجيش الروسي يرسل قواته لإنقاذ البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، الخميس، عن مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن وزارة الداخلية أنه "قتل 18 فردا من قوات الأمن"، في كازاخستان على الأقل و"أصيب أكثر من 748 عنصرا في أجهزة الشئون الداخلية وقوات الحرس الوطني" في أعمال الشغب التي تهز البلاد.

محاولة من الخارج لزعزعة الأمن

قالت الخارجية الروسية إن الأحداث في كازاخستان، محاولة من الخارج لزعزعة الأمن وضرب وحدةِ البلاد عبر العنف باستخدام جماعات مسلحة.

الدفاع الروسية: وصول أولى الوحدات من قواتنا لحفظ السلام إلى كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن وصول أولى الوحدات من قواتها إلى كازاخستان، في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقالت الوزارة، في بيان: "نقلت طائرات النقل العسكري الجوي أولى الوحدات من قوام القوات الأساسية للمجموعة الروسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أراضي جمهورية كازاخستان".

وشددت الوزارة على أن عملية نقل وحدات لقوات حفظ السلام الروسية المزودة بالمعدات العسكرية الاعتيادية إلى كازاخستان لا تزال مستمرة.

وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات جماعية حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.