شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات وضع المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بقانون التخطيط الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب فى المجموع، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها وإقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.

ونص القانون على تعريف للمخطط الاستراتيجى، وفيما يلى نستعرض التعريف وفقا لما تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة:

ووفقا لمشروع القانون

المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية: مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومى ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدًث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.