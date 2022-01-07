وكالة "شينخوا" تسلط الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق "أعلى إيراد سنوي" بتاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت وكالة أنباء الصين (شينخوا) الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق "أعلى إيراد سنوي" بتاريخها في العام الماضي 2021.

ونشرت الوكالة تحليلا مطولا اليوم /الخميس/ استعرضت خلاله بالأرقام إحصائيات الملاحة في القناة خلال 2021 مسجلة "أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة" على مدار تاريخها محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع /الأحد/ الماضي.

وأبرزت الوكالة - في تحليها - الأرقام التي حققتها القناة خلال عام 2021 مقارنة مع 2020 وفقا لرئيس الهيئة، مشيرة إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال عام 2021 عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5 بالمائة.

وأوضح الدكتور محمد على إبراهيم أستاذ النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - لـ (شينخوا) - أن الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في دخل القناة، ترجع إلى قناة السويس الجديدة والتي أدت إلى تخفيض زمن مرور السفن للقناة، واستقطاب نوعيات جديدة من السفن والحاويات لم تكن تمر بالقناة من قبل.

وقال إن السياسة السعرية التي انتهجتها إدارة القناة وقيامها بتخفيض رسوم المرور لبعض السفن خاصة مع استمرار جائحة كورونا أدت إلى استقطاب هذه النوعيات من السفن للمرور بالقناة.

وأشار إلى أن 12 في المائة من حجم التجارة العالمية تمر بالقناة بالإضافة إلى 25 بالمائة من حجم الحاويات، مؤكدا أن تحقيق القناة لدخل غير مسبوق يعد مؤشرا على أهمية القناة الجديدة، وحسن السياسات السعرية التي انتهجتها إدارة القناة خلال العام المنصرم.