يصمّم حقائب يد من قشر البرتقال... فاخرة وصديقة للبيئة (صور)

ما قد يبدو للكثيرين مجرّد قشر برتقال ألهم فنان الطعام وخبير التذوق عمر سرطاوي لتصميم حقائب يد فاخرة صديقة للبيئة.

ويقول سرطاوي «عم بطور بقشور الخضروات والفواكه بطرق جديدة بنقدر نستعمل منها مادة تكون صديقة للبيئة والمادة هاي نقدر نعمل منها شغلات تكون فخمة تكون تصميمها حديث بستعمل فيه أكتر أنواع التكنولوجيا المستحدثة الموجودة هلأ عنا بستعملها بالأزياء بستعملها الإكسسوار زي ما راح نشوف بالشناطي والأثاث».

وتابع مستعرضاً متاجر بسوق للفواكه والخضروات بالأردن «عم بشتري البرتقال مِن هون ناخذ الجلد تبعه وبالجلد هادا تبلش أطور فيه بعدة مراحل تقريباً بعد أسبوعين لحد ما أطور المادة اللي هي بتصير بتقدر تستحمل إنه نشتغل فيها بطريقة هاي... بعديها باخذها لشي إسمه ديجيتال فابريكيشن (تصنيع رقمي) بنشوف التصميم اللي بدنا إياه نقصه على الليزر بنطور المادة نفسها بتخليها على أساس ما يكون فيها أي مشاكل بالسطح».

واستلهم سرطاوي فكرته الخارجة عن المألوف ساعياً للتوعية بحماية البيئة عن طريق تحويل النفايات إلى منتجات فاخرة.

واستغرق إنتاج حقيبة يد صلبة برتقالية اللون بجوانب من المعدن الذهبي ثمانية أشهر قبل عرضها في معرض دبي إكسبو 2020 وفي معرض للفنون بالمدينة. وتطلب الأمر العديد من التجارب والأخطاء قبل التمكن من مزج أسلوب يدوي لمعالجة قشر البرتقال بالأساليب التكنولوجية الحديثة مثل التصنيع الرقمي وتقطيعه وتشكيله بالليزر.

وبغرض مزج المواد الأولية المستدامة في صناعة البضائع الفاخرة أنتج سرطاوي من قبل أقنعة وجوه وخياماً من قشر الباذنجان.