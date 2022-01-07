شكرا لقرائتكم خبر قطر تمنع غير المطعمين من دخول المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أمس عدم السماح بدخول غير المطعمين بمن فيهم الأطفال دون 12 عاما إلى المساجد بداية من غد السبت.

وحددت وزارة الأوقاف، ضوابط جديدة لارتياد المساجد شملت التباعد في صلوات الفروض والجمعة لمقدار السجادة (تباعد جسدي نصف متر)، وإبقاء مسافة تباعد متر لكل مصل أثناء صلاة الجمعة، وفتح دورات المياه في المساجد المحددة مسبقا، وإبراز تطبيق (احتراز)، وإحضار كل مصل سجادة صلاة خاصة به، مع مراعاة ارتداء الكمامة.

كما دعت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من نزلات برد التزام بيوتهم.