تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة عراقية- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هزة ارضية سجلت في تمام الساعة 10:34:03 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (25) كم شمال غرب قضاء الزبير من محافظة البصرة".

وأضافت أن "الهزة حيث جاءت إلحاقا بالهزة الأرضية الأولى ألتي سجلت في تمام الساعة 09:40:50 من مساء اليوم والتي بلغت قوتها (4) درجة لنفس المنطقة في قضاء الزبير من محافظة البصرة"، مؤكدة أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".