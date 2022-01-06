بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن اعتقال متهمين يتاجران بالمخدرات من إحدى دول الجوار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات عن تهريب مخدرات من احدى دول الجوار وبكمين محكم، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود يتاجران بالمواد المخدرة".

وأضافت أنه "تم شبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة (كرستال وترياك وترامادول وعشبة مخدرة وامبولات و١ وبافور خشبي) وأسلحة".