شكرا لقرائتكم خبر عن جمال رائف: خطاب الرئيس السيسى بالكاتدرائية ترسيخ لأسمى معانى الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى جمال رائف، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد ترسيخًا لأسمى معانى الإنسانية، موضحا أن حرص الرئيس السيسى للذهاب وتهنئة المصريين لعيد الميلاد يرسخ لأسمى معانى المواطنة وتطبيق فعلى لهذه الفكرة على أرض الواقع.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى تحدث عن جمهورية جديدة تستوعب الجميع وتحدث عن أن تظل مصر كما نحن الآن على قلب رجل واحد لهزيمة أي تحديات مستقبلية.

وتابع الكاتب الصحفى، أنه كلما نجحا وحققنا إنجاز على أرض الواقع، كانت هناك تحديات فيجب أن تظل كما نحن على قلب رجل واحد.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الرئيس السيسى أعطى رسالة مهمة ليس فقط للداخل المصرى بل رسالة عالمية لمن يسأل عن ملامح الجمهورية الجديدة لأن الرئيس السيسى رسم ملامح الجمهورية الجديدة وأوضحها للعالم أجمع .