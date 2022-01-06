أم تشعل النار في ابنتها بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اتهم شاب والدته بإشعال النيران في شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهم، على إثر شكها في سلوك ابنتها بقرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ما أصاب ابنتها بحروق من الدرجة الثالثة وجرى حجزها في مستشفى الحروق بكفر الزيات.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من قسم شرطة مركز طنطا بتلقي بلاغ من شقيق الطالبة "خ.ط" 17 عام، من قرية الرجدية بمركز طنطا بقيام والدتها بإشعال النيران بها بسبب خلافات عائلية لشك الأم في سلوك ابنتها ما أحدث إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

بسؤال الأم أنكرت أنها أضرمت النيران في ابنتها، وقررت أن أن ابنتها أحرقت أثناء إعدادها الطعام في مطبخ المنزل.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.