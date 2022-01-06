محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد في مطرانية ببا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك لمشاركة الأخوة الأقباط احتفالهم.

كان في استقبال المحافظ الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة على كل المصريين.

وأكد المحافظ على عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.