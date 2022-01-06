صور.. أقباط الدقهلية يؤدون صلاة عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

توافد العشرات من الأقباط الأرثوذوكس، على كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، لأداء صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد.

ترأس صلاة القداس القمص ساروفيم وديع، والقمص مينا فريد والقس متى أسعد بحضور كبير من الأقباط، وممثلي الأحزاب السياسية في الدقهلية.

من ناحية أخرى، شهدت كنائس الدقهلية إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الكنائس وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مع منع مرور السيارات والدراجات أمامها.

شدد اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، على ضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأمن والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.