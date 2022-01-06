فيديو.. شاهد أجواء احتفالات عيد الميلاد في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

نقلت عدسة موقع الخليج 365 تغطية مباشرة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، احتفال الأقباط بصلاة قداس ليلة عيد الميلاد في مطرانيات وكنائس محافظة قنا.

ورصدت عدسة موقع الخليج 365 توافد المواطنين الأقباط، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إذ لا يسمح بدخول أي مواطن داخل الكنيسة إلا بعد ارتداء الكمامة الوقائية، مع انتشار فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فرضت مديرية أمن قنا إجراءات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عبر انتشار دوريات الشرطة وفرض أطواق أمنية لخلق حرم آمن حول الكنائس، وتفتيش جميع المواطنين على عدة مراحل بعد عبورهم من بوابات التفتيش الإلكتروني، وتوسيع دائرة الاشتباه في كافة الكمائن الثابتة والمتحركة، وكذلك الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة وعناصر الشرطة السرية وكاميرات المراقبة المنتشرة في كافة ميادين وشوارع قنا.