لقاء بين الكاظمي والصدر يعزز حظوظ رئيس الحكومة العراقية للفوز بولاية ثانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

جمع لقاء بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

واستقبل الصدر الكاظمي في منزله في مدينة الحنانة بمحافظة النجف، و لم يصدر أي بيان من الجانبين حول اللقاء، ولم تترشح أي معلومات حول نتائجه حتى اللحظة.

لكن مراقبون يرون، أن الكاظمي حصل على دعم جديد من خلال هذا اللقاء للفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية.

ويعتبر الكاظمي أبرز مرشحي الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة، ويحصل على دعم كبير منه خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم وجود رفض من أطراف سياسية، أبرزها الفصائل المقربة من إيران.