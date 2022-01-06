خرائط غوغل تساهم في القبض على قاتل مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على زعيم مافيا إيطالي بعد هروبه لمدة 20 عاماً، في بلدة إسبانية، وذلك من خلال تعقبه على موقع Google Street View.

واستطاعت الشرطة القبض على جيواشينو غامينو، وهو قاتل مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، في غالاباخار، وهي بلدة بالقرب من مدريد، حيث تزوج وقام يتغيير اسمه إلى مانويل، وعمل طاهيا وامتلك متجرا للفواكه والخضروات.

وأجرت شرطة صقلية عدة تحقيقات في بحثها عن المطلوب غامينو، 61 عاماً، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أوروبية في عام 2014.

واستطاعت الشرطة تحديد موقعه بدقه من خلال برنامح Google Street View، الذي التقط صورة لرجلين يتحدثان خارج متجر فواكه وخضروات يسمى El Huerto de Manu، في غالاباخار، حيث اشتبهت أن أحد الرجلين يشبه إلى حد كبير غامينو، واستطاعت أن تتأكد من هويته.

وتم القبض على غامينو في 17 ديسمبر، لكن التفاصيل المحيطة بالقبض عليه لم يتم الكشف عنها.

وأكد مدعي باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، التفاصيل، موضحاً في حديث لصحيفة «الغارديان»، أنه «ليس الأمر كما لو كنا نقضي أيامنا في البحث في خرائط Google للعثور على الهاربين، فالعديد من التحقيقات قادتنا إلى إسبانيا، وخرائط Google ساعدتنا في تأكيد تحقيقاتنا».