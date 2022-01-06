المنتخب العراقي يلاقي منتخباً افريقياً في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، أن المنتخب الوطني سيلاقي منتخباً افريقياً في بغداد.

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد الموسوي في بيان، إن "منتخبنا الوطني لكرةِ القدم يلاعب نظيره منتخب أوغندا في ملعب الحبيبية الدولي".

وأضاف أن "اللقاء سيكون في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".

وسيخوض المنتخب العراقي مباراته المقبلة بتصفيات المونديال أمام نظيره الإيراني في السابع والعشرين من هذا الشهر في العاصمة الإيرانية طهران.