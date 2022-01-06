ايران: حوارنا مع السعودية ايجابي وبناء

وقال عبداللهيان، خلال مقابلة مع "الجزيرة"، أن "السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية".

واضاف: "نؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية، ومصر، وتركيا، لحل مشاكل المنطقة".



واشار عبداللهيان الى انه "خلال أيام سيعود ممثلونا إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وهذه خطوة إيجابية".