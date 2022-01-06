انت الان تتابع خبر ايران: حوارنا مع السعودية ايجابي وبناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إن حوار بلاده مع المملكة العربية السعودية إيجابي وبنَّاء، مبديًا استعداد طهران لإعادة العلاقات في أي وقت.
وقال عبداللهيان، خلال مقابلة مع "الجزيرة"، أن "السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية".
واضاف: "نؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية، ومصر، وتركيا، لحل مشاكل المنطقة".
واشار عبداللهيان الى انه "خلال أيام سيعود ممثلونا إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وهذه خطوة إيجابية".
واضاف: "نؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية، ومصر، وتركيا، لحل مشاكل المنطقة".
واشار عبداللهيان الى انه "خلال أيام سيعود ممثلونا إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وهذه خطوة إيجابية".