شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المجلس الأعلى" في ليبيا يطالب بقوانين توافقية مع البرلمان لإنجاح الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، ضرورة تفعيل المسار الدستوري، وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية.



وعقد المجلس، اليوم، جلسته العادية الـ 72، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الأعضاء آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، وفق ما أكده بيان للمجلس نشره على صفحته الرسمية في ”فيسبوك“.