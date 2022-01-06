وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عقد محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "في السادس من يناير 2022، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مباحثات هاتفية، ونوقشت القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك".

بدوره، كتب أوستن في تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ناقش أيضًا مع شويجو الوضع الراهن على الحدود الروسية الأوكرانية.. مُضيفًا: "تحدثت صباح اليوم مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. كما ناقشنا الحد من المخاطر بالقرب من حدود أوكرانيا".

تأتي هذه المحادثات على خلفية الاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس روسيا والناتو الذي سيعقد في 12 يناير المقبل في بروكسل بشأن الضمانات الأمنية وإجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".