ما موقف العلاوات الخاصة لغير الخاضعين للخدمة المدنية من ضريبة المرتبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن المعاملة الضريبية للعلاوات الخاصة التي تقرر منحها للموظف/ العامل غير الخاضع لقانون الخدمة المدنية عند حساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها.

وقالت المصلحة، خلال دليل إرشادي عن ضريبة المرتبات نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه العلاوات تعفى من ضريبة المرتبات وما في حكمها.

وأضافت أن ذلك يعود إلى أن هذه العلاوات معفاة بموجب نص صريح في القوانين التي قررت منحها، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل حكما مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة.

ويأتي إصدار مصلحة الضرائب هذا الدليل الإرشادي مؤخرا للتوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.