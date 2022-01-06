بايدن يشن هجوماً عنيفاً على ترامب.. “يفضل مصلحته على مصلحة البلاد”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 5:36 مساءً

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، سلفه دونالد ترامب بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في البلاد قبل عام لكنه فشل في ذلك.

كلام الرئيس الأمريكي جاء خلال إحياء الذكرى الأولى لأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير/كانون الأول الماضي، حيث تعهد بعدم تكرار واقعة اقتحام مبنى الكابيتول التي حدثت قبل عام.

بايدن شدد على أن “العصابة التي اقتحمت مبنى الكونجرس كانت تريد تمزيق بلادنا ودستورها”.

وأضاف بأن “الرئيس السابق نشر أكاذيب عديدة حول انتخابات 2020، لأنه يفضل مصلحته على مصلحة البلاد ودستورها”

ومضى جو بايدن في حديثه: “لم يسبق أن رفض رئيس أمريكي الانصياع لنتائج الانتخابات.. ولا يمكن أن نكون أمة تتقبل العنف السياسي كأمر طبيعي”.

وشدد على أن انتخابات 2020 كانت أقوى تعبير عن الديمقراطية في تاريخ الولايات المتحدة مشيراً إلى البلاد لم نشهد انتخابات دقيقة أكثر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونبه إلى أن “الحشود الذين اقتحموا الكابيتول أرادوا أن يحكموا أو أن يعيثوا فسادا في بلادنا”.

واختتم حديثه بالقول: “نحن في معركة للحفاظ على روح بلادنا الديمقراطية”.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إن المهاجمين لم يستهدفوا فقط حياة القادة المنتخبين في أميركا أو بناية الكابيتول، بل كانوا يريدون مهاجمة المؤسسات والقيم الأميركية، التي ضحوا كثيرون من أجلها.

وأضافت أن: “في السادس من يناير كلنا رأينا، ما ستبدو عليه أمتنا، لو أن القوى التي تبحث عن تفكيك ديمقراطيتنا نجحت في ذلك، لانعدم القانون وساد العنف والفوضى”.

مؤكدة على أنه “لا يمكن أن نسمح للعصابات التي تسعى لنشر الأكاذيب بتحديد مستقبلنا”.