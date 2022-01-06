الكويت.. إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، إصابة وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.

وأشارت الوزارة إلى أن إصابة السعيد بالفيروس تأكدت بعد إجراء فحص روتيني للكشف عن فيروس كورونا المستجد صباح الخميس.

وأكدت أن الوزير يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي ويمارس مهامه عن بعد.

و أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في حسابها على تويتر: “تعلن وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 2.246 حالة جديدة وهو أعلى تسجيل للإصابات اليومية، وكذلك تسجيل 211 حالة شفاء، و حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 423.042 حالة”.

وفي وقت سابق، حذرت الوزارة من زيادة أعداد الإصابات اليومية، قائلة: “حتى تستمر المؤشرات الوبائية ضمن نطاق السيطرة، لابد من مداومة التعاون والتيقظ والحذر”.