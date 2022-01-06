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دولة مجاورة تعلن اصابة وزير صحتها بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".

هذا وأعلنت الكويت، يوم أمس ، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، بلغ 2246 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 423042 حالة.

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