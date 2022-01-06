شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب" توصى بتخصيص تذاكر مجانية للطلاب الأفارقة لزيارة الأماكن الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "القيام بعمل رحلات توعوية للاماكن الأثرية للطلاب الأفارقة بالمدارس المصرية لتدعيم أواصر الانتماء للثقافة والهوية المصرية".

واستعرضت النائبة رشا أبو شقرة طلب الإحاطة، وقالت: "إن وزارة السياحة والآثار تقوم برحلات توعوية للطلاب المصريين ونحن لدينا قاعدة عريضة من الأطفال والطلاب الأفارقة المقيمين فى مصر، فلماذا لا يتم تنظيم رحلات للطلاب الآفارقة لغرس الإنتماء وحب مصر، وإن القوى الناعمة من أهم طرق تدعيم العلاقات المصرية الإفريقية".

فيما، قال المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار للتنشيط السياحي، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز أواصر الصداقة بين مصر وإفريقيا ولا نعمل على مستوى الطلبة المصريين فقط بل نسعى إلى الطلبة الأفارقة أيضاً في شتى المجالات لأنهم سيصبحون قادة الرأي في دولهم فيما بعد، وعند قدوم أي وفد من أفريقيا لزيارة مصر لا يتم ترتيب زيارات للأماكن السياحية فقط، وإنما يتم الترتيب أيضاً لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة للتعرف على الجمهورية الجديدة، ونقوم أيضاً بترتيب رحلات للأفارقة ويعاملون معاملة الطلبة المصريين، وهذا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".

وأشارت إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يدعم منظومة الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين دعماً كاملاً، ويتم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والمالية بشأن زيادة منح الطلاب الوافدين وذلك من خلال الاجتماعات التي تعقد وزارة الخارجية المصرية .

وأضافت أنه تم الموافقة علي زيادة أعداد المنح المقدمة للطلاب الوافدين من عدد (23) منحة إلي عدد (43) منحة للعام الدراسي 2021/ 2022، وتقوم وزارة التربية والتعليم بإعفاء الطلاب الوافدين المقيدين على منح من سداد تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين الملحقين بمدارسنا الحكومية.

ولفتت إلي أنه تم تنفيذ عدد من الرحلات في الأعوام السابقة بالتعاون مع مديريتي القاهرة والجيزة ولا يتكلف الطالب الوافد في هذه الرحلات أية مبالغ مالية، وتم عمل مسابقات للطلاب الوافدين في مجالات (اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية المسرحية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات) علي مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديري عموم تنمية المواد بالوزارة.

وطالبت بدعم اللجنة فى فكرة الأولمبياد القومي والأفريقي بعد اختيار الفرق القوية المصرية وفقاً لخطة الوزارة والطرق الدبلوماسية، ودعم مالى من المنظمات الدولية للتطبيق على المصريين والوافدين فى آن واحد بجانب مؤسسات المجتمع المدنى، وترشيح عضو من وزارة السياحة والآثار في لجنة الأولمبياد القومي للسياحة والآثار.

وأوصت لجنة الشئون الإفريقية بمطالبة وزارة السياحة والآثار بتخصيص تذاكر رحلات مخصصة ومدعومة إن لم تكن مجانية للطلاب الأفارقة الموجودين فى مصر، حيث إنهم فيما بعد سيصبحوا سفراء وقوى ناعمة جيدة لمصر.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بعمل مبادرات للطلبة الأفارقة الموجودين بمصر ، والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعمها من قبل اللجنة.

وقررت اللجنة استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل لحين إرسال خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخطة وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن لعرضها على اللجنة.