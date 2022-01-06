هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع التعاملات المسائية، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب انخفاض المعدن عالميًا، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وانخفض 4 جنيهات خلال منتصف التعاملات، وهبط سعر الجرام 4 جنيهات أيضا مع التعاملات المسائية لتصبح قيمة التراجع على مدار اليوم حتى الآن 11 جنيهًا للجرام.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع ميلاد تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 674 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 786 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 898 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6288 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في تعاملات جلسة الخميس، وسجل نحو 1788 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 1.22%، في الساعة الواحدة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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