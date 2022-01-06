القابضة للمياه: تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني "POS" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إنه تم البدء في تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني -POS- بجميع مراكز خدمة العملاء في سوهاج.

وبحسب بيان للشركة، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: تمكن هذه الماكينات المواطنين من سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام كروت السداد الإلكتروني.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن ذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة عالية.

وأشار نبيل عبدالعليم، رئيس القطاع التجاري، إلى أنه تم إتاحة 24 ماكينة سداد إلكتروني بمراكز خدمة العملاء والتي تتميز بمراقبة العمليات النقدية بشكل دقيق كما تزيد من كفاءة التنظيم في المعاملات النقدية وفي إجرائها بالإضافة إلى إتاحة عرض كافة العمليات التي تمت بشكل سهل ومنظ​م للقراءة.​