قانون جديد في الفلبين يجرم زواج الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (بي بي سي):

أصبح زواج الأطفال غير قانوني في الفلبين، بعد أن دخل حيز التنفيذ في البلاد قانون جديد يحدد أحكاماً بالسجن تصل إلى 12 عاماً لمن يتزوج أو يعاشر شخصا دون سن الثامنة عشرة.

كما سيشمل القانون الأشخاص الذين يساعدون على ذلك، وسيواجهون بموجبه العقوبة ذاتها.

لكن هذا القرار قوبل بمعارضة الجماعات المسلمة في جنوب الفلبين، مستشهدين بممارسة قديمة في مجتمعاتهم تُزوج بها الفتيات عادة بعد سن البلوغ.

وتأمل الحكومة بأن يعالج هذا الإجراء معدلات الحمل المرتفعة بين الفتيات، حيث تنجب في الفلبين يومياً حوالي 500 قاصر، تتراوح أعمارهن بين العاشرة والتاسعة عشرة.