صفعته فمزق ملابسها.. إحالة مدير مدرسة ومعلمة ببني سويف للمحاكمة التأديبية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أحيل مدير مدرسة ثانوية ومعلمة ببني سويف إلى المحكمة التأديبية، لقيام الأول بتمزيق ملابس الثانية وكشف جزء من جسدها، إثر إقدامها على صفعة.

وانتهت النيابة الإدارية في تحقيقاتها إلى إحالة كلًا من «أ.أ.س» معلمة خبيرة بمدرسة ثانوية زراعية ببني سويف، و"ر. م. ي م" مدير المدرسة إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 131 لسنة 2020.

وأكدت التحقيقات أن المعلمة سبت مدير المدرسة بعبارات مسيئة، واعتدت عليه بالضرب عبر صفعه على وجهه بمقر المدرسة، وعلى إثر ذلك حاول المدير ضرب المعلمة وجذبها بقوة ما أدى إلى تمزيق ملابسها وكشف جسدها، فجرى إحالتهما إلى المحكمة التأديبية.