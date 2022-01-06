تراجع أسعار النفط .. وأوبك+ تتمسك بخطة زيادة الإنتاج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 3:34 مساءً

تخلت أسعار النفط، الخميس، عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين قد ارتفعت أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.