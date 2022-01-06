الصين تعزز موقعها في القرن الإفريقي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 2:56 مساءً

أعلنت السلطات الصينية عن عزمها تنفيذ إجراء جديد يتعلق بتعزيزي التعاون بينها وبين منطقة القرن الأفريقي، لمعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: “إن بلاده ستعين مبعوثا خاصا لها في القرن الأفريقي لدعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية في المنطقة”.

وحسب “رويترز”، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مدينة مومباسا، اليوم الخميس.

وأضاف وانغ “يتعين على بلدان القرن الأفريقي أن تحمل مصير المنطقة على عاتقها”.

ويأتي إعلان الصين مع تأهب المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فلتمان لترك منصبه هذا الشهر بعدما ظل به لأكثر من 9 أشهر بسبب الحرب في إثيوبيا والاضطرابات في السودان.

يذكر أن مصالح الصين في المنطقة تشمل قاعدتها البحرية الكبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضا كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء جيبوتي في التجارة نظرا لأنها لا تطل على أي بحار.