بالفيديو.. هلع وذعر بعد هبوط طائرة إيرانية بركابها الـ”119″ على شارع عام!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تعرضت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة “كاسبين” أقلعت من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، باتجاه أصفهان، لخلل فني أجبرها على الهبوط خارج مطار أصفهان.

واضطر قائد الطائرة للهبوط بها على أحد الشوارع، وسط حالة من الهلع والذعر بين الركاب، وسكان المنطقة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو وثق به أحد ركب الطائرة الذي خرج منها، عمليات إخلاء الركاب الذين بلغ عددهم 119 راكبا عبر السلالم المطاطية.

وكان الرجل يتحدث بلغة عربية وبلهجة عراقية، وقال: “الله أنقذنا الحمد لله .. حادث طيران”.

وتقول السلطات الإيرانية إن أحد الركاب أصيب بجروح.

وهذه ليست أول مرة تهبط فيها طائرة إيرانية في شارع عام بعيدا عن مدرج المطار، فقد وقعت حادثة مماثلة في مطلع عام 2020.

ويرد كثيرون تكرار مثل هذه الحوادث في إيران إلى أن الأسطول الجوي قديم ومتهالك إلى حد كبير، لعدم توفر قطع الغيار.