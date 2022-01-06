شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين..3 وفيات و286 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".



ولفتت الوزارة في تقرير لها إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام " كورونا " في المستشفيات 104 مرضى بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.